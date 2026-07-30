Perros protegerán a estudiantes de la UNAM, ellos son Cuauhtli y Balam

Los perros pueden ser entrenados para llevar a cabo diversas tareas de búsqueda, rescate y detección de armas de fuego y explosivos y para reforzar las tareas de prevención llegaron a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dos perros Cuauhtli y Balam.

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Cuauhtli y Balam, los perros que protegerán a la comunidad universitaria

Julio Velázquez Rodríguez, titular de la Unidad Canina de Rescate y Detección de la UNAM (UNAMK9) informó que el gobierno federal donó a dos perros para reforzar las tareas de prevención en la sección de armas de fuego y explosivos.

Los perros entrenados para detectar armas de fuego y explosivos usan su sentido del olfato para encontrar pólvora, armas y sustancias químicas peligrosas. Tienen millones de células en la nariz que les permiten detectar el olor del metal.

Cuauhtli y Balam son machos Golden retriever que se caracterizan por ser estables, afables, bonachones. Normalmente se utilizan para labores que tienen que ver con presencia y movilidad de personas así que son ideales para desenvolverse entre las personas.

Se integraron con los demás miembros K9, se adecuaron jaulas de estancia temporal en las que no pernoctan. Se les acondicionaron con asoleaderos y se les colocó un techo transparente para protegerlos de la lluvia.

¿Qué significan sus nombres?

Para elegir los nombres de los perros se lanzó una iniciativa en la que participó la comunidad universitaria y se eligieron los que tienen que ver con la presencia de nuestra historia, raíces, tradiciones y mitología ancestral.

Así que se les llamó Cuauhtli que en náhuatl significa águila, liderazgo y vigilancia, mientras que Balam en maya significa jaguar.

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