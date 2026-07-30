¿Cuándo depositan el FONAC 2026? Esto se sabe sobre el pago y los beneficiarios

Miles de trabajadores del sector público esperan cada año el depósito del Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC), una prestación que representa un apoyo económico adicional gracias al ahorro acumulado durante el año. Con la llegada del segundo semestre de 2026, crece el interés por conocer cuándo se pagará el FONAC y cúal será el monto que recibirán los beneficiarios.

El FONAC es un programa de ahorro voluntario digirido a trabajadores del gobierno que realizan aportaciones periódicas, las cuales se complementan con contribuciones institucionales y generan rendimientos. Al finalizar el periodo correspondiente, el monto acumulado se entrega a los paticipantes conforme a las reglas de operación del programa.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo se paga el FONAC 2026?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) informó que la liquidación anual del trigésimo séptimo ciclo del Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC), comenzará a pagarse a partir del 6 de agosto de 2026.

La medida beneficiará al personla operativo de base y de confianza de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de los poderes Legislativo y Judicial, además de los organismos autónomos afiliados al fondo.

De acuerdo con el calendario que tradicionalmente sigue este programa, el pago del FONAC 2026 se realiza durante la segunda quincena de julio y puedes extenderse hasta los primeros días de agosto, dependiendo de la dependencia federal o entidad donde labore cada trabajador.

¿Cuál será el monto del FONAC 2026?

Cabe decir que el monto del FONAC 2026 no es igual para todos, ya que depende se una serie de factores, entre ellos el tiempode participación del programa, las aportaciones realizadas por el servicos público y las contribuciones complementarias establecidas en las reglas del FONAC.

Por lo anterior es que cada beneficiario recibe una cantidad distinta, integrada por el ahorro acumulado y los rendimientos generados durante el periodo.

¿Quiénes tienen derecho a recibir este beneficio?

El FONAC se encuentra dirigido a trabajadores que participan de manera voluntaria en el programa, además de que cumplen con los requisitos establecidos por su dependencia. Es importante señalar que no se trata de un apoyo universal, sino de una prestación laboral para quienes realizan las aportaciones correspondientes.

Se recomienda consultar el área de Recursos Humanos o la representación sindical correspondiente para confirmar la fecha exacta del depósito, ya que el calendario puede variar entre las instituciones.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.