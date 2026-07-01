Mueren tres personas por asfixia durante festejos en CDMX

La Secretaría de Salud Pública (SSalud) de la Ciudad de México confirmó la muerte de tres personas durante los festejos en el Ángel de la Independencia, alcaldía Cuauhtémoc, durante la noche del martes 30 de junio y la madrugada del 1 de julio.

De acuerdo a un mensaje en redes sociales, las primeras dos personas fallecieron por asfixia, tras ser reportadas como inconscientes y recibir técnicas de rehabilitación en el lugar de los hechos.

Mientras que la tercera también fue reportada como inconsciente y logró ser trasladada a un hospital; sin embargo, no sobrevivió.

📣 Puesto de Mando del Sector Salud informa



En alcance a la información reportada:



Tras recibir maniobras avanzadas de reanimación, se confirma la muerte por asfixia de un hombre de 44 años de edad y una mujer de 19 años de edad, ya identificados por sus familiares.



Desde el… — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 1, 2026

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¿Qué pasó durante los festejos en el Ángel?

Alrededor de las 00:42 horas (tiempo local) de este miércoles, las cuentas de la dependencia capitalina informaron que recibieron un reporte de dos personas inconscientes en las calles de Hamburgo y Lancaster, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Hasta el sitio acudieron paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil y funcionarios de la Secretaría de Gobernación para activar los protocolos correspondientes; sin embargo, las personas fallecieron.

📣Puesto de Mando del Sector Salud informa:



En el área de urgencias de un hospital, se atendió a una mujer de 48 años que fue hallada inconsciente en la calle de Berna, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, donde fue auxiliada por paramédicos con maniobras de reanimación.



Tras… — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 1, 2026

Momentos más tarde se confirmó que se trataba de un hombre de 33 años y una mujer de 19, quien fallecieron por asfixia. Además, sus familiares ya los habrían reconocido.

Posteriormente, a las 02:24 horas, la misma dependencia informó que una mujer de 48 años fue hallada inconsciente en la calle de Berna, en la colonia Juárez, donde fue auxiliada por paramédicos con reanimación, logrando que fue trasladada a recibir atención médica.

Sin embargo, fue declarada sin signos vitales y se dictaminó, también, muerte por asfixia.

Gobierno de CDMX lamenta la muerte de 3 personas

El Gobierno de la Ciudad de México envío condolencias a las familias y aseguró que éstas recibirán apoyo durante estos momentos difíciles.

En las inmediaciones del Ángel de la Independencia se reunieron cerca de un millón de personas, de acuerdo a datos oficiales.

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