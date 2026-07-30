Murales del Centro SCOP: el patrimonio destruido por la negligencia

Los murales del Centro SCOP pasaron de ser monumentos artísticos a obras que están boca abajo, en medio de escombros y a punto de perder su valor histórico, cultural y económico, lo que revela una negligencia.

El edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) tuvo daños tras los fuertes sismos de 1985 y 2017 y ante el riesgo de colapso, los murales se almacenaron y colocaron cara al piso. Dicha posición tuvo que respetarse solo por pocos meses , pero están así desde hace casi dos años.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son los daños en los murales del Centro SCOP?

Después de tanto tiempo boca abajo, los murales ya registran desprendimientos en un 40%, por lo que ya no se pueden considerar como “originales” y “perdieron su valor por completo” de acuerdo con los especialistas. Las autoridades “no han tenido planes de mantenimiento o conservación”.

¿Cuál es la pérdida económica del Centro SCOP?

El Centro SCOP cuenta con 13 murales y en total equivalen a un precio de 3 mil 058 millones 247 mil pesos. Actualmete están en el abandono y el daño ya es irreversible.

Guillermo Diego, hijo del maestro Guillermo Monroy, uno de los muralistas que plasmó su arte en un predio ubicado sobre Eje Central, señala que el proyecto de remodelación del Centro SCOP ha tardado demasiado.

“Duele más la pérdida de un patrimonio artístico para el país...Narran la historia de México, el valor es tan grande que fue declarado como monumento artístico, ya por decreto presidencial”, dijo.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.