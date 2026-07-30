Tráiler sin frenos prensa auto particular en la México-Toluca; cuatro menores viajaban en el vehículo

En la carretera México-Toluca se registró un accidente vehicular en el que estuvieron involucrados un tráiler y un auto particular, el cual dejó como saldo cinco personas heridas.

El suceso ocurrió en la incorporación hacia el Paseo de la Reforma, en los límites de las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, lo que generó caos vial mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

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Al menos cinco personas resultaron lesionadas por un fuerte choque entre un automóvil y un tráiler en la carretera México-Toluca, con dirección a la CDMX pic.twitter.com/F32wG67ek9 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 30, 2026

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¿Cómo ocurrieron los hechos en la México-Toluca?

De acuerdo con los primeros reportes, el tráiler se quedó sin frenos mientras circulaba por la vialidad. En el momento de percatarse de la situación, el chofer maniobró para detenerse en la orilla y terminó embistiendo y aplastando al carro particular.

Este siniestro provocó un bloqueo parcial de la vialidad con dirección a la capital del país, a la altura del kilómetro 13.5. Elementos de los Bomberos de la CDMX y grúas de la vialidad acudieron a realizar los trabajos de seguridad.

No se reportaron heridas graves en el accidente de la México-Toluca

Los pasajeros del automóvil con placas del Estado de México resultaron ser un profesor de baile y cuatro de sus alumnos (menores de edad), quienes se dirigían a un ensayo de XV años.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a los lesionados dentro de una ambulancia. Afortunadamente, se reportaron estables y presentaron algunos golpes menores.

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