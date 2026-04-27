César Gustavo Jáuregui Moreno renuncia de Fiscalía de Chihuahua. | Fiscalía de Chihuahua

César Gustavo Jáuregui Moreno informó la noche de este lunes que presentó su renuncia como fiscal general del estado de Chihuahua.

El funcionario se encontraba en medio de una investigación por un operativo en el que participaron agentes de la Central Intelligence Agency (CIA) en dicho estado.

El exfiscal dijo que la presencia de los agentes estadounidenses no fue reportada oficialmente; aunque reconoció su resposabilidad.

“Reconozco esta responsabilidad política en el ámbito de liderazgo constitucional y la necesidad de corregirla”, dijo

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Agentes de la CIA mueren en operativo en Chihuahua

Wendy Chávez, titular de la Unidad Especializada de la Fiscalía de Chihuahua creada para aclarar el operativo del 17 al 19 de abril en Sierra Tarahumara en el que murieron los agentes dijo que los funcionarios extranjeros aparentemente colaboraban de manera extraoficial con el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera, quien murió en el desbarrancamiento.

Los funcionarios estadounidenses y dos mexicanos, asignados a la lucha contra los cárteles, fallecieron en un accidente automovilístico el domingo 19 de abril, según informó la Embajada de Estados Unidos.

Un video de la fiscalía estatal de Chihuahua mostró reactores, barriles, tinas, tanques de gas y sacos en un laboratorio clandestino incautado en Morelos, donde, según las autoridades, los funcionarios participaban en una operación para destruir centros de producción ilegal de drogas.

En una publicación en X, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, escribió que estas muertes recordaban los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses que trabajan para proteger a sus comunidades.

El exfiscal informó antes que cinco vehículos circulaban alrededor de las 2 de la mañana cuando el vehículo que encabezaba el convoy aparentemente derrapó, cayó a un barranco y explotó.

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