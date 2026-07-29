Bloqueos CDMX hoy EN VIVO: Calles con tráfico pesado por manifestaciones

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer cuál será la Agenda de Movilizaciones para hoy 29 de julio y se tienen previstos 11 bloqueos en 7 alcaldías de CDMX, estás serán las calles que tendrán afectaciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué exige la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica?

Una de las manifestaciones más grandes será la de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica que se llevará a cabo a las 14:30 horas en la Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas ubicada en Av. Insurgentes Centro No. 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. Su demanda es por el nearshoring y la necesidad de modernizar la infraestructura eléctrica del país.

¿Qué avenidas están cerradas por bloqueos en CDMX hoy?

Las avenidas que tendrán afectaciones por bloqueos son:

09:00 horas en Bahía de San Hipólito No. 20, colonia Verónica Anzúres, alcaldía Miguel Hidalgo.

10:30 horas en Unión No. 25, colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa.

12:00 horas en Vasco de Quiroga No. 3800, colonia Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa y en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

16:00 horas en Av. México Coyoacán y Palomar, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez y en Av. Arcos de Belén No. 2, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

17:00 horas en Av. Río de Tacubaya y Sur 122, colonia Acueducto, alcaldía Álvaro Obregón.

20:00 horas en Calz. de Tlalpan y Cerro San Antonio, colonia Educación, alcaldía Coyoacán.

Durante el día en Av. Paseo de la Reforma No. 116, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.