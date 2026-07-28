Intentó estacionarse, pero terminó dentro de vinatería en Lomas de Chapultepec; así fue el accidente de hoy en CDMX

Una mujer de 72 años protagonizó un accidente la tarde de este martes al perder el control de la camioneta que conducía mientras intentaba estacionarse, lo que provocó que se impactara contra una vinatería ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

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El percance ocurrió en el cruce de las calles Monte Everest y Monte Athos. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio tras recibir el reporte y confirmaron que el vehículo terminó dentro del establecimiento.

#TarjetaInformativa | Efectivos de la #SSC, tras recibir un reporte, a través de la frecuencia de radio, de un percance vial, acudieron a la esquina en la calle Monte Everest y Monte Athos, en la colonia #LomasDeChapultepec, de la alcaldía @AlcaldiaMHmx.



En el lugar, observaron… pic.twitter.com/lFItd4ChbS — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 29, 2026

Durante la emergencia, una mujer de 31 años fue atendida por paramédicos debido a una crisis nerviosa y golpes menores, aunque no requirió traslado hospitalario.

En tanto, las aseguradoras de la conductora y del establecimiento iniciaron los trámites para la reparación de los daños materiales. Hasta el momento, las autoridades informaron que no hubo personas con lesiones de gravedad.

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