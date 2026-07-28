Volcadura en Periférico e Insurgentes sur, se reportan 3 lesionados; esto se sabe

Una fuerte volcadura se registró durante la mañana de este martes sobre carriles centrales del Periférico Sur, justo a la altura de la Avenida Insurgentes Sur, misma que provocó una intensa movilización de los servicios de emergencias, además de que complicó la circulación en una de las vialidades más transitadas del sur de la Ciudad de México.

¿Qué pasó en Periférico? De acuerdo con los primeros reportes de lasm autoridades capitalinas, tres personas resultaron lesionadas luego de que una camioneta terminara volcada con dirección hacia el norte. Paramédicos atendieron a los ocupantes en el lugar del accidente, mientras elementos de seguridad realizaron las labores para retirar las unidades siniestradas.

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🚨🚗 Volcadura en Periférico Sur provoca afectaciones viales 🚗🚨



📍 Se registra la volcadura de un vehículo sobre Periférico Sur, a la altura de la estación Perisur del Metrobús pic.twitter.com/R0Vqvt2b31 — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) July 28, 2026

¿Qué provocó la volcadura en Periférico Sur?

Información preliminar del accidente en Periférico hoy, señala que el conductor de la camioneta presuntamente manejaba en estado de ebriedad, lo que habría ocasionado la pérdida del control del vehículo y el posterior accidente en elque se vieron involucrados al menos 3 vehículos.

En la camioneta volcada viajaba un hombre que resulto con varios golpes, el conductor señaló que circulaba por carriles de extrema izquierda cuando fue impactado por otro vehículo que era conducido por otro hombre, un presunto conductor ebrio.

El impacto fue tan fuerte que la camioneta se estrello contra el muro de contención antes de terminar volcada sobre carriles centrales del Periférico.

Intenso tráfico en CDMX tras la volcadura en Periférico e Insurgentes Sur

La volcadura obligó al cierre parcial de los carriles centrales del Periférico Sur por lo que se generó tráfico intenso además de afectaciones viales en las inmediaciones del lugar del siniestro, sobre todo en Periférico Sur y en la Avenida Insurgentes Sur; los principales retrasos fueron para los automovilistas que se dirigían hacia el norte de la Ciudad.

Personal de tránsito implementó un operativo para agilizar la circulación en la zona mientras los equios de emergencias retiraron la camioneta y los otros dos vehículos involucrados en el accidente de hoy en la Ciudad de México.

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