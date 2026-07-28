CDMX invierte 2.6 veces más y reduce su deuda: reporte SAF 2026

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México presentó su Informe de Avance Trimestral correspondiente a enero-junio de 2026, con cifras que muestran un incremento histórico en inversión pública y una reducción en la deuda capitalina.

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El reporte, entregado en cumplimiento del artículo 32 de la Constitución Política de la Ciudad de México, fue instruido por el Gobierno de la Ciudad de México.

Rendimos el informe de las finanzas públicas del primer semestre de 2026 y los resultados demuestran que el modelo de austeridad republicana, honestidad y combate a la corrupción funciona. En la #CapitalDeLaTransformación demostramos que se puede hacer más inversión con menos… pic.twitter.com/vOrI1jcaOZ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 27, 2026

¿Cuánto invirtió la CDMX en el primer semestre de 2026?

De acuerdo con el informe, la capital la Inversión Pública creció 2.6 veces respecto al mismo periodo de 2025, es decir, 10 mil 758.3 millones de pesos más.

Los sectores con mayores incrementos anuales en el gasto ejercido a junio fueron:

• Obras: +88.4%

• Movilidad: +44.7%

• Agua: +28%

• Bienestar Social: +23%

CDMX invierte 2.6 veces más La SAF de la Ciudad de México presentó su Informe de Avance Trimestral correspondiente a enero-junio de 2026. (Gobierno de la CDMX)

¿Cuánto crecieron los ingresos de la Ciudad de México?

Los Ingresos Totales llegaron a 183 mil 653.2 millones de pesos, un 9.5% por encima de lo aprobado en la Ley de Ingresos (LICDMX).

Del total, los Ingresos Locales sumaron 87 mil 644.7 mdp (+12.2%), con el Impuesto Predial creciendo 23.8% y el Impuesto sobre Nóminas 16.4%. La CDMX se mantiene como la única entidad del país con más ingresos propios (52.5%) que federales (47.5%).

¿Bajó la deuda de la Ciudad de México?

Al cierre del segundo trimestre, la deuda pública se ubicó en 104 mil 158.4 mdp, lo que representa un desendeudamiento real de 4.3% respecto a 2025.

¿Qué pasó con la regularización fiscal y las licencias permanentes?

Más de 186 mil capitalinos se beneficiarios del Programa de Regularización con Beneficios Fiscales, que recaudó 1,080.6 mdp y se extendió hasta septiembre de 2026

Además, al 23 de julio se habían emitió más de 2 millones de licencias permanentes, 60.9% tramitadas en oficinas de las SAF y 24.4% de forma legal.

CDMX invierte 2.6 veces más La SAF de la Ciudad de México presentó su Informe de Avance Trimestral correspondiente a enero-junio de 2026 (Gobierno de la CDMX)

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