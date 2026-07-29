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EN VIVO: Retrasos en el Metro y Metrobús CDMX hoy miércoles 29 de julio

¿Vas tarde? Te contamos cómo avanzan los principales transportes públicos de la capital mexicana para que no pierdas tu bono de puntualidad.

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1 minuto lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

¿Quieres llegar puntual a tu cita de este miércoles 29 de julio? Sal con tiempo y es que el Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) presentan retrasos en sus principales líneas.

De acuerdo a usuarios, las principales afectaciones se dan en las líneas 2, 8, 12, A y B del Metro CDMX debido a altos tiempos de espera; sin embargo, las autoridades informan que la circulación de los trenes es fluida.

Por su parte, está cerrada la estación Francisco Morazán, dirección Villa de Aragón, de la línea 6 del Metrobús CDMX, mientras que no hay servicio de Canal de San Juan a Nicolás Bravo de la línea 2 por obstrucción del carril.

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 29 de julio

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