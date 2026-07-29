Hoy No Circula miércoles 29 de julio: ¿Qué autos no circulan en CDMX y Edomex?

Si planeas usar tu automóvil este miércoles 29 de julio, es importante verificar si puedes circular en la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México, ya que el programa Hoy No Circula permanece vigente con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes en el Valle de México.

A continuación, te explicamos qué vehículos tienen restricciones, el horario del programa, la multa por incumplirlo y quiénes están exentos.

Hoy No Circula Este miércoles 29 de julio, es importante verificar si puedes circular en la Ciudad de México (CDMX) y los municipios conurbados del Estado de México (Edomex). (CAMe)

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¿Qué autos no circulan este miércoles 29 de julio?

Este miércoles no podrán circular los siguientes vehículos:

• Holograma 1 y 2.

• Engomado rojo.

• Terminación de placas 3 y 4.

• Vehículos foráneos y algunos automóviles con permiso de circulación.

En cambio, sí pueden circular:

• Vehículos con holograma 00.

• Vehículos con holograma 0.

• Automóviles eléctricos.

• Vehículos híbridos.

¿Cuál es el horario del Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula opera de las 5:00 a las 22:00 horas tanto en la Ciudad de México como en los municipios del Estado de México donde aplica la medida.

Si un conductor incumple con la restricción durante ese horario, puede ser sancionado por las autoridades.

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

El programa se mantiene vigente en los siguientes municipios mexiquenses:

• Atizapán de Zaragoza

• Coacalco de Berriozábal

• Cuautitlán

• Cuautitlán Izcalli

• Chalco

• Chicoloapan

• Chimalhuacán

• Ecatepec

• Huixquilucan

• Ixtapaluca

• La Paz

• Naucalpan

• Nezahualcóyotl

• Nicolás Romero

• Tecámac

• Tlalnepantla

• Tultitlán

• Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los conductores que incumplan con el programa pueden recibir una sanción equivalente a entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Con el valor vigente de la UMA en 2026, la multa puede ir aproximadamente de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos, además de otras medidas que determinen las autoridades de tránsito.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Entre los vehículos que sí pueden circular este miércoles se encuentran:

• Vehículos eléctricos.

• Vehículos híbridos.

• Automóviles con holograma 0 y 00.

• Motocicletas.

• Tractores agrícolas.

• Maquinaria para la construcción y minería.

• Vehículos con placas para personas con discapacidad.

• Vehículos con holograma EXENTO.

• Vehículos clásicos o antiguos con matrícula expedida por la Ciudad de México.

• Automóviles con Pase Turístico vigente.

• Vehículos con permisos o constancias emitidas por la autoridad ambiental, en los casos previstos por la normatividad.

Es importante recordar que, en caso de contingencia ambiental, algunas de estas excepciones pueden modificarse de acuerdo con las disposiciones emitidas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

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