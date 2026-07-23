¿Dónde habrá Ley Seca en la CDMX del 24 al 27 de julio?

Autoridades de la Ciudad de México notificaron a los capitalinos que habrá Ley Seca en la alcaldía La Magdalena Contreras con motivo a la celebración patronal de “Santa María Magdalena Atlilic”.

El comunicado se dio a conocer a través de la Gaceta Oficial de la CDMX, dio a conocer que del viernes 24 al lunes 27 de julio se prohibirá la venta de alcohol, en algunas zonas de la demarcación.

Ley Seca en la alcaldía La Magdalena Contreras La Magdalena Contreras prohibirá la venta de alcohol por la fiesta patronal de Santa María Magdalena Atlitic. (pixelfit/Getty Images)

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¿En qué colonias de La Magdalena Contreras habrá Ley Seca?

De acuerdo con la Gaceta Oficial de la CDMX, la prohibición para vender bebidas alcohólicas aplicará en todas sus graduaciones en establecimientos mercantiles y en la vía pública de las siguientes colonias:

• La Magdalena

• Barranca Seca

• Pueblo Nuevo Bajo

• Pueblo Nuevo Alto

• El Rosal

• La Carbonera

• Potrerillo

• San Nicolás Totolapan

Las autoridades precisaron que la restricción estará vigente únicamente en los horarios establecidos dentro del acuerdo oficial.

Consulta la Gaceta Oficial del 23 de Julio de 2026https://t.co/zDxXSNv0U9 pic.twitter.com/rXakHQ3NiP — ConsejeríaCDMX (@CDMXConsejeria) July 23, 2026

¿Cuál es la multa por vender alcohol durante la Ley Seca?

Incumplir la Ley Seca puede salir muy caro, pues la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México establece que los negocios que comercialicen bebidas alcohólicas durante este periodo pueden recibir sanciones económicas que van de 351 a 2 mil 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Con el valor vigente de la UMA, las multas equivalen aproximadamente a entre 43 mil y más de 310 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Además de la sanción económica, las personas que incumplan la disposición podrán ser remitidas al Juzgado Cívico, conforme a lo establecido en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, la Ley de Establecimientos Mercantiles y demás disposiciones aplicables.

¿Qué es la fiesta de Santa María Magdalena Atlitic?

La celebración combina tradiciones religiosas y populares que forman parte de la identidad de La Magdalena Contreras.

Entre las actividades destacan:

• Procesiones y celebraciones religiosas.

• Danzas tradicionales en el atrio del templo.

• Ofrendas florales y estandartes de pueblos vecinos.

• Verbena popular con antojitos mexicanos y juegos mecánicos.

• Conciertos, bailes y espectáculos musicales.

• Quema de pirotecnia durante las festividades.

Las autoridades capitalinas exhortaron a la población a respetar las disposiciones establecidas durante la Ley Seca y planificar con anticipación cualquier compra de bebidas alcohólicas para evitar contratiempos.

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