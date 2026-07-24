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Smog a la vista, SMA confirma que hay mala calidad del aire en CDMX hoy 24 de julio

Cuando los índices de contaminación aumentan en la CDMX, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Respirar aire contaminado puede provocar daños a la salud y por eso en la CDMX el Sistema de Monitoreo Atmosférico verifica cómo está la calidad del aire y hoy viernes 24 de julio no es buena y por ello las autoridades emitieron algunas recomendaciones.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

Este día, la calidad del aire es aceptable pero el riesgo es moderado debido a la presencia de partículas contaminantes O3,PM10,PM2.5.Estas provocan daños a la salud debido a que irritan las vías respiratorias como la nariz, ojos y boca. Además agravan el asma y pueden provocar cáncer. Por ello se recomienda evitar realizar actividades al aire libre cuando los índices de contaminación son más altos.

¿Cuántas fases de contingencia hay y cuándo se activan?

La Fase preventiva es cuando los niveles no rebasan los 140 puntos. La Fase 1 se activa cuando el ozono y partículas contaminantes superan los 150 puntos y la Fase 2 es cuando se superan los 200 puntos.

Por ahora no se tiene previsto que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula por lo que se mantiene como esta, es decir que solo tiene prohibido circular los hologramas 1 y 2 con congojado azul y terminación de placa 9 y 0.

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