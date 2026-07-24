Smog a la vista, SMA confirma que hay mala calidad del aire en CDMX hoy 24 de julio

Respirar aire contaminado puede provocar daños a la salud y por eso en la CDMX el Sistema de Monitoreo Atmosférico verifica cómo está la calidad del aire y hoy viernes 24 de julio no es buena y por ello las autoridades emitieron algunas recomendaciones.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

Este día, la calidad del aire es aceptable pero el riesgo es moderado debido a la presencia de partículas contaminantes O 3 ,PM 10 ,PM 2.5 .Estas provocan daños a la salud debido a que irritan las vías respiratorias como la nariz, ojos y boca. Además agravan el asma y pueden provocar cáncer . Por ello se recomienda evitar realizar actividades al aire libre cuando los índices de contaminación son más altos.

¿Cuántas fases de contingencia hay y cuándo se activan?

La Fase preventiva es cuando los niveles no rebasan los 140 puntos. La Fase 1 se activa cuando el ozono y partículas contaminantes superan los 150 puntos y la Fase 2 es cuando se superan los 200 puntos.

Por ahora no se tiene previsto que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula por lo que se mantiene como esta, es decir que solo tiene prohibido circular los hologramas 1 y 2 con congojado azul y terminación de placa 9 y 0.

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