Curso de verano 2026 Diseña tu pasión en el Museo Franz Mayer; fechas y precios

Las vacaciones de verano aún no terminan y si todavía no inscribes a un curso a tu hijo o hija y le gustan las actividades artísticas en el Museo Franz Mayer habrá talleres para que conozcan más sobre la fotografía y el diseño.

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Curso de verano Diseña tu pasión

El objetivo de este curso es explorar el diseño, la fotografía y la imaginación para crear imágenes, objetos y una exposición colectiva. El programa es el siguiente:

Diseo de cartel (comunicar ideas a través de imágenes, color y tipografía)

(comunicar ideas a través de imágenes, color y tipografía) Tipografía creativa (creación de letras inspiradas en animales y plantas)

(creación de letras inspiradas en animales y plantas) Marca personal (diseño de tu propio logotipo personal)

Animación (creación de personaje)

(creación de personaje) Historia de objetos (contar la historia de un objeto)

Fotografía estenopecia (Toma fotografías con una cámara hecha de cartón)

(Toma fotografías con una cámara hecha de cartón) Imágenes con plantas y luz (creación de imágenes con la luz del sol a partir de pigmentos naturales de plantas, flores y frutas)

Ciudad ideal (diseño colectivo de una ciudad ideal)

Además, se hará una selección de lo que se realice en el curso de verano, actuando como curadoras y mediadoras de las obras.

Precio y horarios del curso

El curso de verano va dirigido a personas de entre 8 y 14 años y el curso será los martes, miércoles y jueves de las 10:00 a las 14:00 horas. Tiene un precio de 3 mil 500 pesos que incluye materiales y colación de fruta. Además puedes acceder a un 10% de descuento con membresía Afíliate. El cupo es limitado a 25 participantes.

Para realizar el pago solo es necesario ingresar al siguiente enlace.

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