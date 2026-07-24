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Curso de verano 2026 Diseña tu pasión en el Museo Franz Mayer; fechas y precios

Si a tu hijo o hija le encantan las actividades artísticas, en el Museo Franz Mayer hay un curso de verano para que aprenda sobre fotografía y diseño.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Las vacaciones de verano aún no terminan y si todavía no inscribes a un curso a tu hijo o hija y le gustan las actividades artísticas en el Museo Franz Mayer habrá talleres para que conozcan más sobre la fotografía y el diseño.

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Curso de verano Diseña tu pasión

El objetivo de este curso es explorar el diseño, la fotografía y la imaginación para crear imágenes, objetos y una exposición colectiva. El programa es el siguiente:

  • Diseo de cartel (comunicar ideas a través de imágenes, color y tipografía)
  • Tipografía creativa (creación de letras inspiradas en animales y plantas)
  • Marca personal (diseño de tu propio logotipo personal)
  • Animación (creación de personaje)
  • Historia de objetos (contar la historia de un objeto)
  • Fotografía estenopecia (Toma fotografías con una cámara hecha de cartón)
  • Imágenes con plantas y luz (creación de imágenes con la luz del sol a partir de pigmentos naturales de plantas, flores y frutas)
  • Ciudad ideal (diseño colectivo de una ciudad ideal)

Además, se hará una selección de lo que se realice en el curso de verano, actuando como curadoras y mediadoras de las obras.

Precio y horarios del curso

El curso de verano va dirigido a personas de entre 8 y 14 años y el curso será los martes, miércoles y jueves de las 10:00 a las 14:00 horas. Tiene un precio de 3 mil 500 pesos que incluye materiales y colación de fruta. Además puedes acceder a un 10% de descuento con membresía Afíliate. El cupo es limitado a 25 participantes.

Para realizar el pago solo es necesario ingresar al siguiente enlace.

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