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Calendario escolar 2026-2027: Puentes, días festivos y vacaciones oficiales

Oficialmente se publicó el calendario escolar 2026-2027 y te compartimos las fechas en las que se suspenderán clases en preescolar, primaria y secundaria.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Las vacaciones de verano comenzaron y si tienes hijos, te contamos cuándo comienza el nuevo ciclo escolar 2026-2027, los días festivos y todo lo que debes saber del nuevo calendario oficial.

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Puentes y días festivos del ciclo escolar 2026-2027

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el nuevo calendario escolar 2026-2027 que consta de 185 días y aplica para todas las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria. Estos son los días que se suspenderán clases:

  • Miércoles 16 de septiembre Día de la Independencia
  • Lunes 2 de noviembre Día de Muertos
  • Lunes 16 de noviembre Revolución Mexicana
  • Lunes 1 de febrero Día de la Constitución Mexicana
  • Lunes 15 de marzo Natalicio de Benito Juárez
  • Miércoles 5 de mayo Batalla de Puebla

Las vacaciones de invierno serán del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027 y del 22 de marzo al 2 de abril de 2027. El ciclo escolar concluye el 9 de julio de 2027.

Fechas de las Juntas de Consejo Técnico Escolar

Además, las juntas de Consejo Técnico Escolar se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

  • Viernes 25 de septiembre
  • Viernes 30 de octubre
  • Viernes 27 de noviembre
  • Viernes 29 de enero
  • Viernes 26 de febrero
  • Viernes 30 de abril
  • Viernes 28 de mayo
  • Viernes 25 de junio

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