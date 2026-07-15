Calendario escolar 2026-2027: Puentes, días festivos y vacaciones oficiales

Las vacaciones de verano comenzaron y si tienes hijos, te contamos cuándo comienza el nuevo ciclo escolar 2026-2027, los días festivos y todo lo que debes saber del nuevo calendario oficial.

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Puentes y días festivos del ciclo escolar 2026-2027

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el nuevo calendario escolar 2026-2027 que consta de 185 días y aplica para todas las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria. Estos son los días que se suspenderán clases:

Miércoles 16 de septiembre Día de la Independencia

Lunes 2 de noviembre Día de Muertos

Lunes 16 de noviembre Revolución Mexicana

Lunes 1 de febrero Día de la Constitución Mexicana

Lunes 15 de marzo Natalicio de Benito Juárez

Miércoles 5 de mayo Batalla de Puebla

Las vacaciones de invierno serán del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027 y del 22 de marzo al 2 de abril de 2027. El ciclo escolar concluye el 9 de julio de 2027.

Fechas de las Juntas de Consejo Técnico Escolar

Además, las juntas de Consejo Técnico Escolar se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

Viernes 25 de septiembre

Viernes 30 de octubre

Viernes 27 de noviembre

Viernes 29 de enero

Viernes 26 de febrero

Viernes 30 de abril

Viernes 28 de mayo

Viernes 25 de junio

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