Calendario escolar 2026-2027: Puentes, días festivos y vacaciones oficiales

Las vacaciones de verano comenzaron y si tienes hijos, te contamos cuándo comienza el nuevo ciclo escolar 2026-2027, los días festivos y todo lo que debes saber del nuevo calendario oficial.
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Puentes y días festivos del ciclo escolar 2026-2027
En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el nuevo calendario escolar 2026-2027 que consta de 185 días y aplica para todas las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria. Estos son los días que se suspenderán clases:
- Miércoles 16 de septiembre Día de la Independencia
- Lunes 2 de noviembre Día de Muertos
- Lunes 16 de noviembre Revolución Mexicana
- Lunes 1 de febrero Día de la Constitución Mexicana
- Lunes 15 de marzo Natalicio de Benito Juárez
- Miércoles 5 de mayo Batalla de Puebla
Las vacaciones de invierno serán del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027 y del 22 de marzo al 2 de abril de 2027. El ciclo escolar concluye el 9 de julio de 2027.
Fechas de las Juntas de Consejo Técnico Escolar
Además, las juntas de Consejo Técnico Escolar se llevarán a cabo en las siguientes fechas:
- Viernes 25 de septiembre
- Viernes 30 de octubre
- Viernes 27 de noviembre
- Viernes 29 de enero
- Viernes 26 de febrero
- Viernes 30 de abril
- Viernes 28 de mayo
- Viernes 25 de junio
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