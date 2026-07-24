Fecha de la Feria de Regreso a Clases de la Profeco donde encontrarás útiles baratos para el ciclo escolar 2026 -2027

Si tienes hijos en preescolar, primaria o secundaria y necesitas comprar útiles, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que se llevará a cabo la Feria de Regreso a Clases 2026 donde encontrarás todo lo necesario para el nuevo ciclo escolar 2026-2027, aquí te damos a conocer’ todos los detalles.

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¿Cuándo será la Feria de Regreso a Clases 2026?

Fue a través de redes sociales que la Profeco dio a conocer que la Feria de Regreso a Clases 2026 se llevará a cabo el 15 y 16 de agosto en Expo Reforma ubicada en Morelos 67, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. La entrada es gratuita y podrás encontrar útiles escolares, servicios, uniformes y más.

Feria de Regreso a Clases de la Profeco (Profeco)

En la mayoría de los grados la lista de útiles escolares esta conformada por cuadernos cuadriculados, a rayas y de tamaño profesional, lápices, goma, sacapuntas, colores, juego de geometría, pegamento, tijeras, hojas blancas y plumas pero la lista completa dependerá de grado en el que esté inscrito tu hijo.

Fechas clave del ciclo escolar 2026-2027

El calendario escolar 2026-2027 inicia el 31 de agosto de 2026 y termina el 9 de julio de 2027, tiene 185 días de clases para educación básica, del 22 de marzo al 2 de abril de 2027 será el periodo vacacional de Semana Santa y los días que se suspenderán clases serán:

1 de febrero de 2027 por la Constitución Mexicana.

la Constitución Mexicana. 15 de marzo de 2027 por el Natalicio de Benito Juárez.

por el Natalicio de Benito Juárez. 5 de mayo de 2027 por la Batalla de Puebla.

Además se suspenden clases los últimos viernes de cada mes debido a que se llevan a cabo las juntas de consejo técnico escolar.

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