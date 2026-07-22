EN VIVO: Calles de CDMX colapsadas, SSC prevé marcha y bloqueos hoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó a través de la Agenda de Movilizaciones que hoy 22 de julio se tienen previstos bloqueos y movilizaciones sociales en diferentes alcaldías por lo que habrá cortes viales que afectarán el tránsito.

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Marcha de la colectiva “Las Tonatzin”

A las 12:00 horas realizarán una marcha desde Av. Chapultepec No. 489, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc para exigir justicia para una víctima de presunta negligencia.

¿En dónde habrá bloqueos hoy en CDMX?

Además, se llevarán a cabo bloqueos en:

Edificio de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico; en Av. Bucareli No. 8, colonia Centro en la alcaldía Cuauhtémoc y en Local de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, A.C. en Corregidora No. 115, colonia Centro, alcaldía Venustiano Carranza a las 10:00 horas.

Embajada de los Estados Unidos de América en Presa Angostura No. 225, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo a las 11:00 horas.

Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Av. México Coyoacán No. 343, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez a las 17:30 horas.

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en James E. Sullivan No. 133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

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