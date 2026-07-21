Lluvias generan dos enormes socavones en menos de una semana en CDMX

El reblandecimiento del suelo por las lluvias recientes y las fallas en la red de drenaje han encendido las alarmas en la Ciudad de México ante la formación de peligrosos socavones en distintas zonas de la capital.

Estos hundimientos, exponen la vulnerabilidad del asfalto capitalino y la urgencia de mantenimiento estructural en calles de la CDMX, donde habitantes continúan denunciando este tipo de problemáticas.

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Socavón de 10 metros en Colonia Del Valle

Uno de los socavones que se formó fue en el cruce de las calles Concepción Béistegui y Adolfo Prieto, en la Colonia Del Valle Centro en la alcaldía Benito Juárez el miércoles 15 de julio.

Después del reporte, personal del área de operación hidráulica y de obras comenzó a realizar trabajos de reparación. En primera instancia, había iniciado como un pequeño agujero del tamaño de una moneda.

Posteriormente, el socavón tenía 10 metros de largo por 4.5 de longitud, por lo que tuvo que ser rellenado con tepetate antes de poner una nueva carpeta asfáltica sobre toda la superficie (alrededor de 40 metros cuadrados).

Y es que las tuberías de la zona datan de entre 60 y 80 años, por lo que el desgaste superó la vida útil y generó el reblandecimiento del subsuelo. Esto sumado a las quejas de los habitantes de la zona por el exceso de nuevas construcciones.

Vecinos de la Álvaro Obregón reportaron socavón

En otro punto de la ciudad, para ser específicos en Ricardo Castro y Guty Cárdenas en la Colonia Guadalupe Inn en la alcaldía Álvaro Obregón, se formó un socavón sobre la cinta asfáltica este martes 21 de julio.

Como medida preventiva, elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acordonaron la zona y realizaron cortes vehiculares.

Según informó Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón, el socavón tiene como 2 metros de diámetro aproximadamente y 6 de profundidad; el cual fue derivado por la fractura de un pozo de visita.

El surgimiento de estos socavones evidencia el punto crítico en el que se encuentra el subsuelo de la CDMX debido a la saturación por las lluvias y la urgencia por modernizar la red de drenaje en la capital.

La constante aparición de socavones deja claro que los parches de asfalto y las reparaciones improvisadas en la CDMX no son suficientes para contener las fallas en la capital del país.

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