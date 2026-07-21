Incendio en Altillo Universidad hoy 21 de julio: Así fue el fuego que movilizó a bomberos en Coyoacán

Este martes 21 de julio se reportó un incendio en un departamento de la unidad habitacional Altillo Universidad, en la colonia Barrio de Oxtopulco, en la alcaldía Coyoacán. Esta emergencia generó una intensa movilización del Cuerpo de Bomberos. Te contamos los detalles.

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¿Qué se incendió en la alcaldía Coyoacán?

Minutos antes de las cuatro de la tarde comenzó un incendio en un departamento del cuarto piso de un edificio en la unidad habitacional Altillo Universidad, de la alcaldía Coyoacán, en la CDMX.

¡Ya quedó bajo control!⚠️

Luego de casi una hora de intenso trabajo de los servicios de emergencia, el incendio en un departamento🔥 de la colonia Barrio Oxtopulco, al sur de la CDMX, fue controlado prácticamente en su totalidad y la situación está fuera de riesgo🚨



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De inmediato, Bomberos de la UNAM y de la CDMX atendieron la emergencia y trabajaron para sofocar las llamas que ponían en riesgo al resto de los departamentos del edificio.

Personal de Protección Civil se encargó de evacuar de inmediato a los vecinos, al menos 400 personas fueron desalojadas para prevenir una tragedia mayor.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos cuatro personas resultaron intoxicadas.

Bomberos de la CDMX reportan el incendio controlado

De acuerdo con la cuanta oficial de X de los Bomberos de la CDMX, tras realizar maniobras de extinción de fuego y remoción, el incendio que ya se propagaba al quinto piso del edificio logró ser controlado.

Informamos que se registró un incendio en dos departamentos ubicados en el cuarto piso de un edificio. Realizamos maniobras de extinción de fuego y remoción.#ServicioConcluido @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/nuCOjrkSED — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) July 21, 2026

No obstante, el departamento del cuarto piso en el que inició el incendio fue declarado pérdida total. Se reportó que la dueña del departamento sufría de una crisis nerviosa, por lo que fue atendidad por los servicios de emergencia.

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