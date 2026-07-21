Choque entre unidades de la línea 1 del Metrobús CDMX deja 16 heridos e Insurgentes Sur

Un choque entre dos unidades de Metrobús dejó 16 personas lesionadas, ninguna de gravedad, cerca de la estación Nuevo León de la línea 1, en la colonia Roma Sur.

El incidente ocurrió en los carriles confinados con dirección al sur de la Ciudad de México, lo que afectó la operación del sistema de transporte.

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¿Cómo ocurrió el choque de unidades en la Línea 1 del Metrobús?

En una tarjeta informativa, el Metrobús detalló que el autobús 345 tuvo un alcance en la parte trasera de la unidad 2392.

Tras el percance, ambos operadores notificaron al Centro de Control de Metrobús, que activó los servicios de emergencia para valorar a los afectados.

De acuerdo con los reportes, una unidad se encontraba completamente detenida ante un semáforo en rojo cuando otra unidad no logró frenar a tiempo e impactó de lleno la parte trasera del primer vehículo.

La segunda unidad resultó con daños en el parabrisas y parte frontal, el chofer permaneció sentado en su lugar mientras el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, bomberos y paramédicos atendieron la emergencia.

La dependencia aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

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