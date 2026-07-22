Hoy No Circula este miércoles 22 de julio: Autos que descansan en CDMX y Edomex

Aún no es quincena y debes de evitar los gastos de imprevisto como una multa, ya que durante este miércoles 22 de julio sigue vigente el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Los automóviles que descansan este día son aquellos que tengan:

Engomado rojo

Placas 3 y 4

Holograma 1 y 2

🌞¡Buen día! El #HoyNoCircula de este miércoles 22 de julio en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/9dSCUUhxmm — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 22, 2026

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Recuerda que la medida aplica desde las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo del centro del país). No cumplir con las medidas te hará acreedor a una multa de más de tres mil pesos, de acuerdo al Reglamento de Tránsito de la CDMX.

Automóviles exentos del Hoy No Circula este miércoles 22 de julio 2026

Con base en lo que establece la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los vehículos exentos del programa son:

Holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y taxis

Unidades de emergencia

Carros con Pase Turístico vigente

¿Hay riesgo de que Doble Hoy No Circula este miércoles en CDMX y Edomex?

Para que haya el Doble Hoy No Circula en la CDMX y Edomex, las autoridades deben activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

Sin embargo, de acuerdo a la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la CDMX, el índice de aire y salud es bueno y el nivel de riesgo a la salud es bajo, por lo que se ve poco probable la activación.

Es importante mencionar que todo puede cambiar con el paso de las horas, aunque el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) establece que durante este miércoles habrá ambiente cálido, aunque con lluvias y rachas de viento durante la tarde, lo cual hace poco probable la activación del Doble Hoy No Circula.

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