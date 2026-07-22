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EN VIVO: Retrasos en Líneas 5, 8 y A del Metro CDMX; Metrobús sin complicaciones hoy 22 de julio

¿Vas con tiempo? Te contamos cómo avanza el Metro y Metrobús CDMX este miércoles para que no pierdas tu bono de puntualidad.

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1 minuto lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

El miércoles 22 de julio comenzó con retrasos en el transporte público de la Ciudad de México (CDMX). En el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, principalmente en las líneas 5, 8 y A, aunque las autoridades no refieren algún problema en las vías y mencionan que agilizan la salida de trenes desde las terminales.

Por otro lado, durante las primeras horas del día, no se presentan complicaciones en el Metrobús CDMX; no obstante, es importante revisar constantemente el estado del servicio, ya que movilizaciones sociales pactadas a lo largo del día podrían cambiar esto.

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 22 de julio

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