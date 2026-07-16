¡La tierra se abrió! Bloquean paso por megasocavón en la colonia Del Valle

Un megasocavón de aproximadamente 9 metros de diámetro y 3 de profundidad se abrió en la colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, exactamente entre las calles Concepción Beistegui y Adolfo Prieto. Debido al riesgo que existe, la zona ya fue acordonada y se impide el paso a peatones y vehículos.

El enorme socavón se habría formado tras una fuga de agua y las constantes lluvias en la CDMX. Comenzó días atrás como un pequeño hoyo, sin embargo el hundimiento se incrementó rápidamente y actualmente es un peligro para los chilangos.

En el lugar ya se encuentra personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y trabajadores de obras. De acuerdo con los primeros reportes, primero se reparará la fuga de agua y después el socavón, que ya fue apodado como “la puerta al inframundo” debido a su tamaño.

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¿Cuál es la alternativa vial para evitar el megasocavón en la Del Valle?

Los conductores y peatones pueden evitar el megasocavón si usan como alternativa la zona de Insurgentes.

Un socavón de gran magnitud también se formó en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), al interior del Deportivo Gertrudis Sánchez, a consecuencia de los daños en un tramo de colector de 1.83 metros de diámetro.

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