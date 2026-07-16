Lista complementaria de la UAM 2026; lo que debes hacer si tu folio no aparece

Se llevó a cabo el examen del Segundo Proceso de Selección a la UAM 2026 y los resultados ya están disponibles, así que si realizaste el examen pero tu folio no aparece en la lista, aquí te decimos qué es lo que debes hacer.

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¿Qué hacer si mi folio no aparece en la lista?

Puedes consultar tu resultado en línea y en caso de que tu folio no aparezca te recomendamos esperar a la publicación de la Lista Complementaria que se dará a conocer el 31 de agosto en el sitio admision.uam.mx.

En caso de que obtengas un lugar en ese proceso iniciarás clases el 17 de septiembre de 2026. Es muy importante que estés muy pendiente para que sepas los pasos de inscripción, fechas, pago, registro de afiliación al IMSS, carga de documentos, cursos obligatorios y accesos posteriores para continuar tu proceso.

¿Qué es la lista complementaria?

La lista complementaria es una segunda oportunidad de admisión. En caso de que los aspirantes seleccionados no concluyan su inscripción sus lugares serán ofrecidos a quienes obtuvieron los puntajes más altos entre los no seleccionados.

Estos lugares pueden generarse cuando una persona aceptada no concluye su proceso administrativo o renuncia al lugar obtenido antes del inicio del trimestre.

En caso de que no resultes seleccionado en ninguna de las dos listas podrás continuar participando en convocatorias futuras.

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) realiza dos procesos de selección al año, la primera convocatoria se publica en febrero para que los estudiantes ingreses en los trimestres de primavera u otoño y el segundo proceso se publica en mayo y es exclusivo para ingresar en otoño.

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