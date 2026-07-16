Hay partículas contaminantes en el ambiente; así esta la calidad del aire hoy en CDMX

En la CDMX, el Sistema de Monitoreo Atmosférico es el encargado de analizar cómo se encuentra la calidad del aire y en caso de ser necesario activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y este día se detectaron partículas contaminantes.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

De acuerdo con el reporte, hoy la calidad del aire es buena y el nivel de riesgo bajo; sin embargo se detectaron partículas contaminantes O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5.

Además se recomienda a la población que utilice protector solar extra y que evite las actividades al aire libre durante las horas de mayor concentración de partículas contaminantes.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

La Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula se activan cuando las partículas contaminantes superan los 150 puntos, se restringe la circulación de vehículos en la CDMX y Edomex de las 05:00 a las 22:00 horas y a la población en general se le pide usar cubrebocas y evitar realizar actividades al aire libre.

¿Cuál es el contaminante más tóxico que hay en el ambiente?

Los contaminantes criterio son a los que se les ha establecido un límite máximo permisible de concentración en el aire son el ozono (O3), dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), las partículas en suspensión (PM10, PM2.5) y el plomo (Pb).

Mientras que algunos de los contaminantes tóxicos que podemos encontrar son el benceno, el tolueno y el xileno que son orgánicos. Los gaseoso no orgánicos son el amoniaco, cloro, plomo, cromo y cadmio. Así que te recomendamos que siempre te mantengas atento a los avisos de las autoridades para que evites la exposición a estos contaminantes que a largo plazo puede provocar severos daños a la salud.

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