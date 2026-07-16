EN VIVO: Maestros de la CNTE provocarán cierres en calles de CDMX por bloqueos hoy

Si eres automovilista y tienes pensado salir hoy te recomendamos tomar previsiones debido a que hoy se llevarán a cabo bloqueos en diferentes alcaldías de la CDMX y habrá cortes a la circulación en algunas avenidas principales.

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Manifestación de la CNTE hoy

La CNTE llevará a cabo una manifestación en la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública en Isabel La Católica No. 165, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 09:00 horas.

¿En dónde habrá bloqueos hoy en CDMX?

De acuerdo con la información de la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) también habrá bloqueos en:

10:00 horas en Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa en Av. Vasco de Quiroga No. 4871, colonia Contadero, alcaldía Cuajimalpa y en Fundación J.P. Morgan, A.C. (Torre Óptima 2) en Av. Paseo de las Palmas y Sierra Mojada, colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

11:00 horas en Televisión Azteca Internacional en Periférico Sur No. 4121, colonia Fuentes del Pedregal, alcaldía Tlalpan y en la Estela de Luz en Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec 1ª. Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

12:00 horas en Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco en Av. San Pablo Xalpa No. 180, colonia San Martin Xochinahuac, alcaldía Azcapotzalco.

15:00 horas en Av. Chapultepec y Amberes, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

17:00 horas en Av. Extremadura y Av. Revolución, colonia Insurgentes Mixcoac, alcaldía Benito Juárez.

18:00 horas en Librería “U-Tópicas” en Felipe Carrillo Puerto No. 60, colonia Coyoacán Centro, alcaldía Coyoacán.

Durante el día en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez y en Av. México Norte y Constitución, colonia Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta.

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