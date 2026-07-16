Balacera en Tepito deja heridos y fuerte movilización policiaca

Una intensa movilización policiaca y de los servicios de emergencias se registró durante la tarde de este miércoles 16 de julio , luego de una balacera en Tepito.

Información preliminar señala que el ataque a balazos dejó al menos a tres personas heridas que se encontraban en el cruce de las calles de Rivero y Jesús Carranza, en la colonia Morelos en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

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🚑🏥 Una balacera en un puesto de micheladas de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx), dejó tres personas lesionadas, entre ellas un menor de edad. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Balbuena y, hasta el momento, no se reportan personas… pic.twitter.com/GqLKalYI96 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 16, 2026

¿Qué pasó en Tepito? Ataque a balazos hoy

De acuerdo con la información preliminar, un hombre y dos mujeres resultados lesionados durante un ataque armado. Paramédicos arribaron al lugar para brindarles atención médica y posteriormente valorar su traslado a un hospital, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

Mientras tanto, la Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron el área para reservar la escena y facilitar las labores de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas detenidas ni el posible móvil de la agresión. Peritos y agentes ministeriales comenzaron con el levantamiento de indicios, además de la recopilación de testimonios para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

🚨 BALACERA EN TEPITO DEJA TRES HERIDOS 🚨



Un ataque a balazos dejó tres personas heridas: un hombre y dos mujeres, en el cruce de Rivero y Jesús Carranza en la colonia Morelos.



Ambulancias ya brindan atención a las víctimas, mientras policías mantienen acordonada la zona. pic.twitter.com/xnXeFdl3vz — Isidro Corro (@isidrocorro) July 16, 2026





La Fiscalía capitalina será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar si el ataque estaba dirigido contra alguna de las víctimas, o si existen otras líneas de investigación.

Las autoridades exortaton a la ciudadanía a evitar la zona mientras continuar las diligencias y el trabajo de servicios periciales. La violencia en calles de la CDMX continua siendo uno de los principales desafíos para la seguridad en la capital del país.

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