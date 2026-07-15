CDMX tendrá jornada de adopción de perros y gatos; ¡michis y lomitos buscan hogar!

En la CDMX se llevará a cabo una jornada de adopción de perros y gatos, por ello, la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) y el Centro de Transferencia Canina (CTC) invitan a la población para que participen en esta noble causa y así estos animales rescatados puedan vivir en un hogar.

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¿Cuándo y dónde será la jornada de adopción de perros y gatos?

La jornada de adopción de perros y gatos se llevará a cabo el jueves 16 de julio en la explanada de la Glorieta de los Insurgentes en la alcaldía Cuauhtémoc donde hay un espacio recreativo y deportivo temporal. El horario del evento es de las 12:00 a las 16:00 horas.

¿Qué habrá en este evento de adopción?

Durante el evento, personal de la Brigada Animal y el Metro llevarán a cabo una dinámica de retas de futbol y desafíos de dominadas donde los participantes representarán al equipo de lomitos o michis.

Además, se pide a los asistentes que donen alimento para perros y gatos, quienes lo hagan recibirán un pasaporte de embajador y stickers de regalo.

¿Cómo adoptar un perro o gato en CDMX?

En la CDMX se busca erradicar el abandono animal y por ello se promueve la adopción, y si estás interesado en darle hogar a un perro o gato es relativamente sencillo.

Debes cumplir con requisitos básicos de vivienda, solvencia y responsabilidad y para el proceso es necesario llenar una solicitud y se te realizará una entrevista y visita domiciliaria. En caso de que seas elegible como adoptante, te entregarán al perro o gato vacunado, desparasitado y esterilizado.

¡Dales una segunda oportunidad!



Del jueves al domingo, la Brigada de Vigilancia Animal realizará una jornada de adopción en la Glorieta de Insurgentes, a partir de las 12:00 horas.



Más de 300 perros y también gatos rescatados buscan un hogar responsable.@oscar_mendoza31 con… pic.twitter.com/81wfecPd2a — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 15, 2026

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