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Metrobús lanza vacantes como chofer con sueldo de más de 10 mil pesos

Si vives en la CDMX y estás buscando trabajo, la empresa corredor Insurgentes SA de CV abrió vacantes como conductor de transporte; requisitos y prestaciones.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En el Portal del Empleo se publicaron las vacantes que hay disponibles en la CDMX y la empresa Corredor Insurgentes esta buscando choferes para el Metrobús, así que si estás interesado te decimos cuáles son los requisitos y cómo puedes aplicar.

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Requisitos para la vacante como chofer de Metrobús

Se busca una persona que transporte a los pasajeros de manera segura, eficiente y puntual y para aplicar es necesario contar con los siguientes requisitos:

  • Haber concluido la primaria como mínimo
  • Experiencia de 3 a 4 años como conductor de autobús
  • Experiencia en manejo de unidades grandes

Los turnos y días de descanso son rolado, ero se requiere cubrir el horario de 07:00 a 19:00 horas.

¿Qué prestaciones ofrecen y cómo aplicar?

La empresa ofrece prestaciones de ley, bono de productividad, de puntualidad, vales de despensa, seguro de vida y contrato por tiempo indeterminado.

Para aplicar es necesario ingresar al Portal del Empleo y seleccionar “Postular”. Posteriormente se programará una entrevista en un horario de 10:00 a 14:00 horas. El proceso de reclutamiento es de 5 semanas y estará disponible hasta el 3 de agosto de 2026.

Actualmente el Metrobús ofrece servicio a través de 7 líneas que abarcan 164 kilómetros y operan alrededor de 280 estaciones. Ofrece servicio de las 04:30 a las 00:00 horas de lunes a sábado, mientras que los domingos opera de las 05:00 a las 00:00 horas.

Las líneas 1, 2 y 7 extienden su horario los viernes y sábados hasta la 01:00 de la mañana con intervalos de 10 minutos.

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