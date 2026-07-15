EN VIVO: Retrasos de más de 15 minutos en la Línea 3 del Metro CDMX y Metrobús sin cambios en sus rutas hoy 15 de julio

Comenzó un nuevo día y el transporte público de la Ciudad de México (CDMX) presenta algunos retrasos desde las primeras horas de hoy miércoles 15 de julio, principalmente en el Metro y Metrobús.

Las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX informaron que hay afluencia alta en la Línea 3, mientras que los usuarios destacaron que los tiempos de espera son superiores a los 15 minutos.

En tanto, el Metrobús CDMX hasta el momento no tiene reportes de retrasos; sin embargo, esto puede cambiar con el pasar de las hora, por lo que en adn Noticias te contamos cómo avanzan.

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 15 de julio

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