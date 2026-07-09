Adopción de perros rescatados en CDMX; Maggie y Rodol buscan hogar

La Brigada de Vigilancia Animal (BVA) se encarga de rescatar a los animales que se encuentran abandonados o que sufren maltrato para después darlos en adopción, así que si estas pensando en tener un nuevo integrante en tu familia esta es tu oportunidad.

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Maggie, Rodol y otros perros que están en adopción

A través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió los datos de algunos perros que están en adopción:

Maggie , hembra de 4 años, talla mediana color café con pecho blanco y franja blanca en el rostro.

, hembra de 4 años, talla mediana color café con pecho blanco y franja blanca en el rostro. Rodol, macho de 10 años, talla mediana color sal y pimienta.

Gasparín , macho de 15 años, talla mediana color blanco.

, macho de 15 años, talla mediana color blanco. Keicer , macho de 12 años, talla mediana color café de pelo largo.

, macho de 12 años, talla mediana color café de pelo largo. Morena, hembra de 10 años talla chica color negro con café.

Moti , macho de 7 años, talla mediana color negro con motes.

, macho de 7 años, talla mediana color negro con motes. Pachara, hembra de 4 años, talla mediana color café claro con belfos negros.

Pelucas, hembra de 14 años, talla chica color café jaspeado con negro y pelo duro.

¿Cuáles son los requisitos para adoptar a un perro rescatado?

Si te interesa adoptar un perro rescatado por la BVA, lo único que necesitas es contar con:

Comprobante de domicilio que puede ser luz, agua, internet o teléfono

Identificación oficial vigente, puede ser INE, pasaporte o licencia

Llenar el formulario de adopción

Una vez que seas elegido como adoptante se realizará un protocolo de seguimiento con visitas domiciliaras para conocer cómo se está adaptando el perro y asegurar que cuente con todo lo necesario.

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