Si planeas usas tu automóvil durante la jornada de este miércoles 15 de julio, revisa primero si tu vehículo puede circular, ya que ignorar el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) podría traducirse en una multa superior a los 3 mil pesos, además del posible traslado de la unidad al corralón.

Cabe decir que el programa, implementado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), tiene como objetivo disminuir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México mediante restricciones temporales a la circulación de determinados vehículos.

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¿Qué vehículos no circulan hoy miércoles 15 de julio?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este miércoles deberán suspender su circulación los automóviles con las siguientes características:

Engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4

Holograma 1 y 2.

La restricción aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios mexiquenses que integran la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Tu auto circula este miércoles? Revisa el Hoy No Circula y evita una multa y el corralón El error que podría costarte más de 3 mil pesos este miércoles 15 de julio por el Hoy No Circula (CAMEgalopolis)

¿Qué autos están exentos del programa Hoy No Circula?

No todos los vehículos tienen restricciones, recuerda que pueden circular normalmente:

Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Vehículos de emergencia y servicios médicos

Unidades con permisos ambientales vigentes, conforme a la normativa aplicable.

Estas excepciones pueden modificarse únicamente si la CAMe activa una contingencia ambiental.

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Si manejas tu auto cuando el vehículo cuenta con esta restricción, puede generar una sanción equivalente a 20 o 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) , lo que representa más de 3 mil pesos, dependiendo del valor vigente de la UMA.

Además, las autoridades pueden remitir el vehículo al corralón, por lo que el propietario también deberá cubrir los gastos de arrastre y resguardo.

Antes de encender el motor, verifica el calendario del Hoy No Circula y evita un gasto innecesario; ¿Ya revisaste si tu automóvil puede circular este miércoles?

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