Ruru y Bonnie buscan hogar, así es el proceso de adopción de perros en CDMX

En la CDMX es Centro de Transferencia Canina (CTC) y la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) se encargan de rescatar animales y buscarles un hogar y aquí te decimos cómo es el proceso de adopción de perros en la capital para que le cambies la vida a uno de ellos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo adoptar a un perro rescatado en CDMX?

Así que si estás interesado en adoptar es muy sencillo pues solo debes cumplir con 3 requisitos: identificación oficial vigente, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y llenar el formato de adopción.

Y si cumples con los requisitos y eres elegido podrás darle hogar a alguno de los perros que hay en la BVA. Además para garantizar el bienestar del perro se realizarán visitas para verificar que viva en buenas condiciones.

Algunos de los perros que están en adopción son:

Ruru , una hembra de 4 años, talla mediana color negro con pecho blanco y pelo largo y chino.

, una hembra de 4 años, talla mediana color negro con pecho blanco y pelo largo y chino. Kevin , es un macho de 8 años, talla grande color negro con pecho y patas blancas.

, es un macho de 8 años, talla grande color negro con pecho y patas blancas. Miguel , es un macho de 10 años, talla grande color café oscuro con pecho blanco.

, es un macho de 10 años, talla grande color café oscuro con pecho blanco. Caqui , es un macho de 8 años, talla mediana color café con rostro negro.

, es un macho de 8 años, talla mediana color café con rostro negro. Tío, es un macho de 10 años, talla mediana color beige con cara blanca.

#AdoptaAmor | Conoce a los perritos que están en espera de una familia, cada uno tiene una historia, tú puedes cambiar su vida y recibir amor incondicional. 🐶 🏡 👇🏻https://t.co/T1YlXIZQvK#AdoptaNoCompres pic.twitter.com/DgfZwcZkGJ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 12, 2026

¿Cuáles son las 5 libertades del Bienestar Animal?

Para sabre si una mascota cuenta con los niveles de bienestar adecuados es importante que gocen de:

Libertad de pasar hambre o sed (siempre tengan agua y comida)

(siempre tengan agua y comida) Libertad de sufrimiento e incomodidad (no estén enjaulados o pasen frío o calor)

e incomodidad (no estén enjaulados o pasen frío o calor) Libertad de dolor, lesiones o enfermedad (cuenten con sus vacunas y atención médica en caso de enfermedad)

(cuenten con sus vacunas y atención médica en caso de enfermedad) Libertad para expresar una conducta normal (no estén atados o humanizados)

(no estén atados o humanizados) Libertad de temor y estrés (que no presenten conductas aberrantes o agresivas)

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.