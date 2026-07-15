EN VIVO: Cierres viales por manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy

Hoy se llevarán a cabo bloqueos y movilizaciones sociales en la CDMX y esto generará tráfico pesado debido a que se realizarán cortes a la circulación en 6 alcaldías te decimos qué calles tendrán afectaciones.

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¿En donde habrá bloqueos en CDMX hoy?

De acuerdo con la información del Centro de Orientación Vial (OVIAL), las alcaldías donde habrá manifestaciones son Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Tlalpan, Benito Juárez, Cuauhtémoc e Iztacalco.

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