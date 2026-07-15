La calidad del aire no es buena en CDMX hoy 15 de julio, ¿habrá Doble Hoy No Circula?

La CDMX es una ciudad donde se registran altos índices de contaminación ambiental debido a que circulan miles de autos diariamente, además de que la industria también provoca que aumenten las partículas contaminantes y hoy la calidad del aire no es muy buena.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo es moderado, pero se detectaron partículas contaminantes PM10 y PM2.5 que son consideradas muy dañinas para la salud.

¿Qué son las partículas PM2.5?

Algunos estudios han revelado que las partículas PM2.5 tienen un grave efecto en la salud humana pues su composición puede ser más tóxica y se caracteriza por la presencia de sulfatos, nitratos, ácidos, metales y carbono negro.

Este último es muy tóxico y puede absorber una gran variedad de químicos durante el proceso de combustión incluidos los hidrocarburos aromáticos policíclicos que son carcinogénicos o mutagénicos.

Las PM2.5 pueden permanecer suspendidas en la atmósfera por largos periodos de tiempo y son capaces de ingresar a las casas y oficinas por lo que la población esta más expuesta a ellas.

¿Cómo afectan la salud las partículas PM2.5?

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) reveló que debido a que estas partículas son muy pequeñas pueden provocar graves daños a la salud pues pueden llegar a los pulmones y al torrente sanguíneo.

Además su exposición esta vinculada con muerte prematura en personas con enfermedades cardiacas o pulmonares, infartos de miocardio, asma agravada, función pulmonar reducida e irritación en las vías respiratorias.

Los sectores de la población que son más propensos a la contaminación son las personas con enfermedades cardiacas o pulmonares, niños y adultos mayores.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.