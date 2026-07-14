La calidad del aire es mala en CDMX hoy, ¿se activará el Doble Hoy No Circula?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico realiza un análisis para conocer cómo esta la calidad del aire en la CDMX y hoy es mala y el nivel de riesgo es alto debido a que hay partículas contaminantes PM10.

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¿Se activará el Doble Hoy No Circula en CDMX?

Las partículas PM10 son contaminantes sólidos y líquidos suspendidos en el aire formados por polvo, cenizas, hollín y polen y pueden ingresar a las vías respiratorias causando irritación y problemas pulmonares.

Por ello, cuando los índices de estas partículas aumentan, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) o la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activan la Fase 1 de Contaminación Ambiental y el Doble Hoy No Circula y se restringe el tránsito de vehículos.

Sin embargo, no se tiene previsto que este día hay restricciones adicionales por lo que el programa Hoy No Circula funcionará de manera normal y no pueden transitar en la CDMX y Edomex los vehículos holograma 1 y 2 con engomado rosa y terminación de placa 7 y 8.

¿Qué daños a la salud provocan las PM10?

Estas partículas contaminantes pueden provocar daños a la salud a corto y largo plazo, algunas de las más comunes son:

Tos, estornudos y dolor de garganta

Empeora el asma y la bronquitis

Desencadena arritmias y aumenta el riesgo de ataques cardiacos

Disminución progresiva de la capacidad respiratoria

Desarrollo de cardiopatías y enfermedades respiratorias crónicas

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