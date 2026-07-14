Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
EN VIVO: Retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX y estaciones cerradas en el Metrobús hoy martes 14 de julio
/Ciudad/Nota

La calidad del aire es mala en CDMX hoy, ¿se activará el Doble Hoy No Circula?

En la CDMX se mantiene un constante monitoreo de la calidad del aire debido a que es muy común que aumenten los índices de contaminación y hoy la calidad de aire es mala.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

El Sistema de Monitoreo Atmosférico realiza un análisis para conocer cómo esta la calidad del aire en la CDMX y hoy es mala y el nivel de riesgo es alto debido a que hay partículas contaminantes PM10.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Se activará el Doble Hoy No Circula en CDMX?

Las partículas PM10 son contaminantes sólidos y líquidos suspendidos en el aire formados por polvo, cenizas, hollín y polen y pueden ingresar a las vías respiratorias causando irritación y problemas pulmonares.

Por ello, cuando los índices de estas partículas aumentan, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) o la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activan la Fase 1 de Contaminación Ambiental y el Doble Hoy No Circula y se restringe el tránsito de vehículos.

Sin embargo, no se tiene previsto que este día hay restricciones adicionales por lo que el programa Hoy No Circula funcionará de manera normal y no pueden transitar en la CDMX y Edomex los vehículos holograma 1 y 2 con engomado rosa y terminación de placa 7 y 8.

¿Qué daños a la salud provocan las PM10?

Estas partículas contaminantes pueden provocar daños a la salud a corto y largo plazo, algunas de las más comunes son:

  • Tos, estornudos y dolor de garganta
  • Empeora el asma y la bronquitis
  • Desencadena arritmias y aumenta el riesgo de ataques cardiacos
  • Disminución progresiva de la capacidad respiratoria
  • Desarrollo de cardiopatías y enfermedades respiratorias crónicas

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO