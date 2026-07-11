EN VIVO: Calles paralizadas por marcha y bloqueos en CDMX hoy

Hoy se llevarán a cabo bloqueos y movilizaciones sociales en diferentes alcaldías de la CDMX por lo que se prevén cortes a la circulación en calles y avenidas, por lo que te recomendamos tomes previsiones.

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Marcha en la alcaldía Cuauhtémoc

El Colectivo de familiares de niños neurovisibles con trastorno por déficit de atención e hiperactividad llevarán a cabo una marcha a las 11:30 horas del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución.

Calles cerradas por bloqueos hoy

De acuerdo con la información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy habrá cierres en:

Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa a las 09:00 horas.

Parque del Mestizaje en Prolongación Misterios s/n, colonia Santa Isabel Tola alcaldía Gustavo A. Madero a las 10:00 horas.

Casa Comunitaria San Pedro Cuajimalpa en Av. Juárez y Av. Veracruz, colonia San Pedro alcaldía Cuajimalpa y en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” en Av. México Coyoacán No. 343, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez a las 11:00 horas.

Tianguis Cultural el Chopo ubicado en Juan Aldama y Sol colonia Buenavista y en Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

Museo Casa de León Trotsky en Av. Río Churubusco No. 410, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán a las 14:00 horas.

Parque América en Av. Horacio y Alejandro Dumas, colonia Polanco III Sección alcaldía Miguel Hidalgo a las 15:30 horas.

Durante el día en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

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