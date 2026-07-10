Cae el presunto golpeador de peatones a quienes emboscaba mientras caminaban por calles de Iztacalco

¡Agarran al golpeador de peatones! La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó acerca de la detención de un hombre señalado como el presunto responsable de agredir físicamente a peatones sin motivo aparente en calles de la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo información de la dependencia, el sujeto fue localizado y asegurado después de una serie de labores de investigación y seguimiento realizadas por elementos de la corporación, además de análisis de las cámaras de videovigilancia, y luego de recibir reportes ciudadanos.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Tras tomar conocimiento de un video difundido en redes sociales en el que se observa a un sujeto que agrede a una persona que transitaba en la calle, policías de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, en la alcaldía @IztacalcoAl, detuvieron al probable… pic.twitter.com/Wr2qJEhBwR — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 10, 2026

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¿Cómo fue detenido el presunto golpeador de Iztacalco?

Conforme a la SSC de la Ciudad de México, policías desplegaron un operativo para ubicar al sujeto, quien presuntamente sorprendía a personas que caminaban por la vía pública para golpearlas y posteriormente huir del lugar, justo como se pudo observar en videos que se hicieron virales en redes sociales.

La SSC de la CDMX señaló que “al circular por la avenida Sur 20, en la colonia Agrícola Oriental, fueron requeridos por un ciudadano de 29 años de edad que señaló a un sujeto que se alejaba corriendo como quien, momentos antes, lo amagó con un cuchillo y lo despojó de dinero en efectivo”.

Una vez identificado, los elementos de la policía lograron interceptarlo y efectuar su detención conforme al protocolo, para posteriormente ponerlo a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica, además de que integrará la carpeta de investigación correspondiente.

VIDEO: Así fue el ataque con tubo captado en Iztacalco

Cámaras de videovigilancia registraron el momento en que ocurrió la agresión en calles de la colonia Agrícola Oriental, material que posteriormente fue clave para identificar al presunto responsable.

En el video se observa a un hombre, que vestía pantalón de mezclilla y una chamarra verde, siguiendo a un peatón sin llamar la atención. Instantes después, acelera el paso, verifica su entorno y, presuntamente con un objeto metálico, golpea a la víctima en la cabeza, provocando que cayera al pavimento. Tras la agresión, el individuo huyó del lugar.

Buscan a este sujeto que agrede a transeúntes en la alcaldía Iztacalco



Así fue grabado golpeando a un señor en la colonia Agrícola Oriental



No es su primera víctima



📹 @iztacalconews pic.twitter.com/d7xQQj6AQl — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 9, 2026

Las imágenes también muestran que la persona lesionada intentó reincorporarse, pero volvió a desplomarse debido al impacto. Después de permanecer algunos segundos de rodillas, consiguió ponerse de pie apoyándose en una reja y se alejó caminando en sentido contrario al del agresor.

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