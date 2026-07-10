Adopción de perros rescatados en CDMX; Peluso y Pili buscan hogar y estos son los requisitos

Adoptar a un perro es un acto de amor pues muchos de ellos sufren maltrato y son abandonados por sus dueños por ello, e importante buscarles un nuevo hogar para que puedan recibir la atención y el cariño que se merecen. Así que si estas pensando en la adopción esta es tu oportunidad.

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Perros rescatados que están en adopción

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió los datos de algunos de los perros que están en busca de un hogar y aquí te los presentamos para que los conozcas y le cambies la vida:

Peluso , macho de 10 años, talla mediana color café con negro y pelo largo.

, macho de 10 años, talla mediana color café con negro y pelo largo. Pili, hembra de 10 años, tamaño mediano, color blanco con mancha en el ojo y oreja.

Vaco , macho de6 años, talla chica color blanco con manchas negras.

, macho de6 años, talla chica color blanco con manchas negras. Vainilla , hembra de 7 años, talla mediana color beige con orejas erguidas.

, hembra de 7 años, talla mediana color beige con orejas erguidas. Tavo , macho de 10 años, talla mediana, color café con canas en la cara.

, macho de 10 años, talla mediana, color café con canas en la cara. Tigresa, hembra de 6 años, talla mediana color atigrado con pecho y dedos blancos.

Tamarindo , macho de 7 años tamaño grande color café con pecho blanco y dedos delanteros blancos.

, macho de 7 años tamaño grande color café con pecho blanco y dedos delanteros blancos. Faustina, hembra de 5 años, tamaño mediano color café con lomo negro y belfos negros.

¿Por qué es importante la adopción de animales?

Adoptar a un animal es rescatarlo del abandono y con esto ayudas a disminuir la sobrepoblación, se fomenta la tenencia responsable y al esterilizarlos y vacunarlos evitas que se siga reproduciendo y que haya mas animales sin familia.

Además esta comprobado que tener una mascota tiene un impacto importante en la salud del adoptante pues ayudan a disminuir el estrés y la ansiedad. Aunque la mayoría de personas quiere adoptar cachorros e muy importante darle una oportunidad a los perros que ya tienen más de 8 años pues aunque ya tienen una personalidad definida, por lo regular son menos juguetones y solo buscan pasar sus últimos años de vida junto a personas que los quieran y los cuiden.

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