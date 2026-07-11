Hoy No Circula Sabatino: qué autos descansan en CDMX y Edomex este sábado 11 de julio 2026

Este sábado 11 de julio de 2026 el programa Hoy No Circula aplica para vehículos con holograma 1, terminación de placa con número par —0, 2, 4, 6 y 8—, y todos los holograma 2 en la Ciudad de México y el Estado de México, de las 05:00 a las 22:00 horas.

Durante este segundo sábado de julio, tampoco tienen permitido circular vehículos con placas foráneas.

El horario de aplicación del Hoy No Circula Sabatino es de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche. Durante ese periodo, los vehículos sujetos a la restricción deberán permanecer fuera de circulación en las vialidades donde opera el programa.

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El programa Hoy No Circula se mantiene como una de las principales medidas para reducir la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México. Cada día establece restricciones para determinados vehículos con base en el holograma de verificación, el color del engomado y el último dígito de las placas, con el objetivo de disminuir la emisión de contaminantes.

Se exhorta a la población a informarse continuamente sobre la calidad del aire consultando la siguiente página web https://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php, ya que el estatus de esta métrica podría hacer que las medidas del Hoy no Circula cambien.

¿Qué autos sí circulan este 11 de julio de 2026?

Están exentos de las restricciones del Hoy No Circula los siguientes vehículos:

Autos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Taxis

Transporte público

Transporte de carga

Vehículos conducidos por personal del sector salud

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