Lista de multas de tránsito y costos en la CDMX en 2026

Las razones para hacerse acreedor a multas de tránsito en la CDMX se han modificado por lo que es relevante saber cuáles son y evitar incurrir en faltas que te hagan ser merecedor de una.
Este 2026 son 13 las modificaciones principales a las multas de tránsito y para estar al tanto en adn Noticias te contamos cuáles son y tengas claro lo que no debes hacer como conductor de un vehículo y evites sanciones económicas.
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Multas de tránsito en CDMX
Según datos del Gobierno de la Ciudad de México, estas son las faltas en cuanto a estacionamientos y obstrucciones por las que te pueden multar en la CDMX:
- Estacionarse en doble fila
- Apartar lugar con objetos
- Estacionarse sobre una banqueta
- Obstruir una cochera o entrada
- Estacionarse u obstruir lugares de discapacitados
- Estacionarse u obstruir líneas amarillas
Y estas en cuanto a seguridad e iluminación en el vehículo
- Circular sin luces después de la 7 pm
- Ventanas polarizadas no permitidas
- Uso de pantallas o celular
- No usar cinturón (piloto o copiloto)
- Menor de 12 años en asiento delantero
- No ceder el paso a peatones
- Circular sin luces de frenado
Costo de las multas de tránsito en CDMX en 2026
Los costos por infracción de las multas de tránsito mencionadas en la lista anterior son los siguientes:
- Estacionarse en doble fila: $3,440
- Apartar lugar con objetos: $2,389.80
- Estacionarse sobre la banqueta: $3,440
- Obstruir cochera o entrada: $1,136
- Estacionarse u obstruir lugares para discapacitados: $3,440
- Estacionarse u obstruir líneas amarillas: $715
- Circular sin luces después de la 7 de la noche: $2,799.48
- Ventanas polarizadas no permitidas: $2,048.40
- Uso de pantallas o celular: $1,911.74
- No usar cinturón de seguridad (piloto o copiloto): $3,414
- Viajar con un menor de 12 años en asiento delantero: $2,048.40
- No ceder el paso a peatones: $3,072.60
- Circular sin luces de frenado: $4,779.60
Estos costos pueden variar de acuerdo a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en CDMX, además solo aplica para la CDMX no así para otros estados de la Républica.
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