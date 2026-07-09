Lista de multas de tránsito y costos en la CDMX en 2026

Las razones para hacerse acreedor a multas de tránsito en la CDMX se han modificado por lo que es relevante saber cuáles son y evitar incurrir en faltas que te hagan ser merecedor de una.

Este 2026 son 13 las modificaciones principales a las multas de tránsito y para estar al tanto en adn Noticias te contamos cuáles son y tengas claro lo que no debes hacer como conductor de un vehículo y evites sanciones económicas.

Evita recargos y conduce con tranquilidad.

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Multas de tránsito en CDMX

Según datos del Gobierno de la Ciudad de México, estas son las faltas en cuanto a estacionamientos y obstrucciones por las que te pueden multar en la CDMX:

Estacionarse en doble fila

Apartar lugar con objetos

Estacionarse sobre una banqueta

Obstruir una cochera o entrada

Estacionarse u obstruir lugares de discapacitados

Estacionarse u obstruir líneas amarillas

Y estas en cuanto a seguridad e iluminación en el vehículo

Circular sin luces después de la 7 pm

Ventanas polarizadas no permitidas

Uso de pantallas o celular

No usar cinturón (piloto o copiloto)

Menor de 12 años en asiento delantero

No ceder el paso a peatones

Circular sin luces de frenado

Costo de las multas de tránsito en CDMX en 2026

Los costos por infracción de las multas de tránsito mencionadas en la lista anterior son los siguientes:

Estacionarse en doble fila: $3,440

Apartar lugar con objetos: $2,389.80

Estacionarse sobre la banqueta: $3,440

Obstruir cochera o entrada: $1,136

Estacionarse u obstruir lugares para discapacitados: $3,440

Estacionarse u obstruir líneas amarillas: $715

Circular sin luces después de la 7 de la noche: $2,799.48

Ventanas polarizadas no permitidas: $2,048.40

Uso de pantallas o celular: $1,911.74

No usar cinturón de seguridad (piloto o copiloto): $3,414

Viajar con un menor de 12 años en asiento delantero: $2,048.40

No ceder el paso a peatones: $3,072.60

Circular sin luces de frenado: $4,779.60

Estos costos pueden variar de acuerdo a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en CDMX, además solo aplica para la CDMX no así para otros estados de la Républica.

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