EN VIVO: Bloqueos y marcha colapsan vialidades de CDMX hoy; calles cerradas

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) compartió la Agenda de Movilizaciones prevista para hoy en la CDMX y se llevarán a cabo marchas y bloqueos en diferentes zonas, la alcaldía que tendrá más afectaciones será la Cuauhtémoc y si quieres evitar el tráfico te recomendamos tomar previsiones.

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Marcha de La Comuna 4:20

De acuerdo con la información, a las 11:00 horas integrantes de La Comuna 4:20 llevarán a cabo una marcha de la Estación Chilpancingo del Sistema de Trasporte Colectivo Metro en Av. Baja California y Av. Insurgentes Sur, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en Oklahoma No. 14, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

¿En dónde habrá bloqueos hoy en CDMX?

Además se realizarán otras movilizaciones sociales en:

Unidad Habitacional Villas del Pedregal en Periférico Sur No. 3915, colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía Coyoacán a las 08:00 horas .

colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía Coyoacán a las . Suprema Corte de Justicia de la Nación en José María Pino Suárez No. 2 , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 09:00 horas .

, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las . Secretaría de Gobernación (Plantón) en General Prim y Bucareli , colonia Juárez y en el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” en Serapio Rendón No. 57B, colonia San Rafael alcaldía Cuauhtémoc a las 10:00 horas.

, colonia Juárez y en el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” en Serapio Rendón No. 57B, colonia San Rafael alcaldía Cuauhtémoc a las Museo Nacional de las Culturas del Mundo en Moneda No. 13, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 11:00 horas .

. Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” en Av. México Coyoacán No. 343 , colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez a las 17:30 horas .

, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez a las . Durante el día habrá protestas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez y en la Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

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