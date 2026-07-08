Así esta la calidad del aire en CDMX hoy, ¿se activará el Doble Hoy No Circula?

Las autoridades de CDMX mantienen un monitoreo constante de la calidad del aire para que cuando los niveles rebasen los límites se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y este día se detectan partículas contaminantes.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico hoy la calidad del aire es buena y el nivel de riesgo es bajo, pero se detectaron partículas contaminantes O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5 que cuando se encuentran en niveles altos pueden provocar irritación de las vías respiratorias, ojos, nariz y boca.

Aunque hay presencia de partículas contaminantes no se tiene previsto que la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) active la Fase 1 de Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula pero se recomienda mantenerse pendiente de los avisos de las autoridades.

¿Por qué la contaminación por ozono es peligrosa?

El ozono es un gas que se encuentra en la atmósfera y en las grandes ciudades su nivel de concentración puede ser más alto debido a la reacción química entre los óxidos de nitrógeno (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles (COV) en presencia de luz solar.

Es un contaminante que en elevadas concentraciones provoca daños en la salud pues agrava el asma, las enfermedades pulmonares crónicas, reducir la función pulmonar y disminuir la esperanza de vida. Por ello es importante reducir la emisión de contaminantes y para ello se recomienda lo siguiente:

Usar el transporte público o bicicleta

Carga gasolina en la noche o muy temprano

Verifica que tu vehículo se encuentre en buenas condiciones

Apaga las luces y equipos electrónicos cuando no los uses

Opta por focos ahorradores

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