EN VIVO: Reabren todas las estaciones de la Línea 5 del Metro CDMX; Metrobús sin retrasos hoy 9 de julio

Las lluvias de la madrugada siguen causando estragos en el transporte público de la Ciudad de México (CDMX) durante la mañana de este jueves 9 de julio 2026, especialmente en el Metro y Metrobús.

De acuerdo a las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, reabrieron y operan con normalidad todas las estaciones de la línea 5, luego de que se inundara la interestación Eduardo Molina-Consulado; sin embargo, usuarios reportan retrasos de más de 10 minutos en las líneas 1, 3, 7, A y B.

Mientras que el Metrobús CDMX no reporta retrasos durante las primeras horas del día, debido a que se restableció el servicio en las línea 1, 2 y 5.

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 9 de julio

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