Detienen a presunto ladrón de esculturas y placas de bronce en Iglesia de San Cosme

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó la detención de un hombre de 26 años, quien presuntamente estaría relacionado con el robo de esculturas y placas de bronce de la Iglesia de San Cosme, uno de los templos con mayor valor histórico de la capital del país.

La captura se efectuó como parte de las investigaciones emprendidas después dd la denuncia por la sustracción de piezas del recinto religioso, un hecho que generó indignación entre vecinos y fieles por el daño al patrimonio histórico.

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Cabe recordar que el sacerdote José de Jesús Aguilar denunció el robo de tres esculturas de bronce y varias placas conmemorativas del atrio de la Iglesia de San Cosme, el la alcaldía Cuauhtémoc, cuyo valor conjunto supera los 150 mil pesos.

¿Cómo fue la detención del presunto responsable delm robo en Iglesia de San Cosme?

De acuerdo con la SSC, trabajos de investigación permitieron identificar y ubicar al sospechoso. Durante la intervención policial, los oficiales aseguraron varias dosis de una hierba con características similares a la marihuana, por lo que el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Las autoridades precisaron que el detenido es investigado por su posible participación en el robo de las piezas de bronce; sin embargo, será la autoridad ministerial la encargada de establecer su responsabilidad conforme avance la carpeta de investigación.

¿Qué sigue en la investigación del robo de estatuas en CDMX?

La SSC informó que las indagatorias continúan para identificar, además de localizar a otros posibles involucrados en el robo, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

Asimismo, la Iglesia de San Cosme reforzó las medidas de seguridad para proteger las esculturas, placas y demás elementos históricos que permanecen en el inmueble.

Especialistas en conservación del patrimonio adverten que el robo de piezas de bronce no solo representa una pérdida económica, sino también un daño cultural difícil de reparar, ya que muchos de estos elementos forman parte de la historia arquitectónica y religiosa de la Ciudad de México.

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