Hoy No Circula 9 de julio: Vehículos que descansan este jueves en CDMX y Edomex

Las lluvias siguen en el Valle de México, principalmente en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex); sin embargo, sigue vigente el programa Hoy No Circula durante este jueves 9 de julio.

De acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), no podrás circular si tu automóvil tiene:

Engomado verde

Placas 1 y 2

Holograma 1 y 2

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este jueves 9 de julio en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/l2NWpS3mFO — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 9, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Automóviles exentos del Hoy No Circula hoy

Entonces, si tu automóvil no tiene estas características, podrás manejar sin miedo a recibir una multa de hasta tres mil pesos, de acuerdo al Reglamento de Tránsito de la CDMX.

Otros de los automóviles que están exentos son:

Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

¿Cuál es el horario del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex hoy 9 de julio?

Si tu automóvil tiene engomado verde, así como placas 1 y 2, entonces no podrás circular en la CDMX y Edomex desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas (tiempo del centro del país).

Recuerda que las restricciones aplican para las 16 alcaldías de la capital, así como la mayor parte de los municipios mexiquenses.

¿Hay riesgos de activación de contingencia ambiental en CDMX hoy 9 de julio?

Durante este jueves 9 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se pronostica cielo nublado, ambiente fresco y frío durante la mayor parte del día. Además, tal como ha ocurrido desde semanas atrás, en la tarde se prevén fuertes lluvias con descargas eléctricas.

Ante esto, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la CDMX menciona que el Índice de Aire y Salud es aceptable en la capital, por lo que el nivel de riesgo es moderado.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.