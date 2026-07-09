No es buena la calidad del aire hoy en CDMX, ¿aplicará el Doble Hoy No Circula?

En la CDMX todos los días circulan miles de autos y la industria no para, esto puede generar que los índices de contaminación ambiental aumenten y por eso se realiza un monitoreo de la calidad del aire todos los días, para que en caso de ser necesario se implementen medidas.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

Según el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico hoy la calidad del aire en CDMX es aceptable pero el nivel de riesgo es moderado debido a que hay presencia de partículas contaminantes PM2.5.

Estas partículas pueden ser muy tóxicas debido a la presencia de sulfatos, nitratos, ácidos, metales y carbono negro, este último ofrece una elevada toxicidad, porosidad y amplia superficie de contacto.

Permanecen durante periodos largos de tiempo y quedan suspendidas en la atmósfera por lo que la población esta más expuesta a ellas.

¿Cuándo se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) establece que los índices de contaminación ambiental en la capital no deben rebasar los 149 puntos en caso de que sea así hay dos etapas.

Se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental cuando los índices son superiores a 150 puntos y la Fase 2 cuando hay más de 200 puntos, además se restringe la circulación vehicular y se prohíben las actividades al aire libre.

Cuando hay altos índices de partículas contaminantes es importante tomar previsiones como usar cubrebocas, especialmente los sectores más vulnerables que son niños y niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores.

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