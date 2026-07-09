Hombre desata pánico en la Agrícola Oriental tras atacar brutalmente a un peatón con un tubo

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre en situación de calle agrede a un vecino con un tubo mientras caminaba por calles de la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco, en Ciudad de México.

En el video se aprecia que, tras la agresión, el atacante sale huyendo, mientras el otro queda en el suelo.

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De acuerdo con los reportes de vecinos, el agresor se desplaza principalmente sobre Oriente 259 y en calles cercanas a los límites con la colonia Leyes de Reforma.

¿Quién es el golpeador de Iztacalco?

En las imágenes se observa a un peatón con mochila caminando por una calle mojada de la colonia. Instantes después, otro hombre se acerca por la espalda y lo embiste de forma repentina, provocando que caiga al suelo.

Una vez que la víctima está en el piso, el agresor continúa golpeándola durante unos segundos antes de retirarse del lugar, dejándola tendida sobre la vía pública.

Buscan a este sujeto que agrede a transeúntes en la alcaldía Iztacalco



Así fue grabado golpeando a un señor en la colonia Agrícola Oriental



No es su primera víctima



📹 @iztacalconews pic.twitter.com/d7xQQj6AQl — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 9, 2026

El sujeto se acerca a la víctima asegurándose que nadie lo ve y el afectado cae al suelo. Al intentar ponerse de pie, es visible que el golpe fue fuerte, causando graves daños.

Se denunció que el hombre habría atacado a otras personas de manera aparentemente aleatoria, lo que ha generado preocupación entre los habitantes.

Ante esta situación, los vecinos han hecho un llamado urgente a las autoridades para que detengan a esta persona antes de que lastime a alguien más.

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