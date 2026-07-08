EN VIVO: Cortes viales por bloqueos de ambientalistas y choferes en CDMX hoy

Si vives en CDMX y eres automovilista seguramente sabrás que casi diario hay movilizaciones sociales y hoy se tienen previstos bloqueos en diferentes alcaldías de la capital, así que si quieres evitar el tráfico te decimos qué calles estarán cerradas y a qué hora.

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Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy se llevarán a cabo protestas en:

Vecinos de San Pablo Chimalpa y Zentlapatl mantendrán un bloqueo en Av. Vasco de Quiroga y Prol. Carlos Echanove, colonia Contadero, alcaldía Cuajimalpa a las 08:00 horas.

El Colectivo ambientalista “Aquí ¡No!” realizará una manifestación en la Embajada de Alemania en Av. Horacio No. 1506, colonia Polanco 1ª. Sección, alcaldía Miguel Hidalgo a las 10:00 horas.

Alianza por un futuro mejor, jubilados y pensionados de la CDMX realizarán una manifestación en “Ágora” de Tlatelolco (Foro al aire libre) ubicado en Manuel González y Lerdo, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc a las 11:00 horas.

Extrabajadores de la extinta Ruta 100 realizarán una protesta en la Secretaría de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

Integrantes del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevarán a cabo una protesta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Av. José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 13:00 horas.

La Asamblea General de Trabajadores mantendrá un bloqueo en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Fray Servando Teresa de Mier, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc a las 16:00 horas.

El colectivo “Llega escuchando la calle” llevará a cabo una manifestación en la Secretaría de Gobernación (Plantón) en General Prim y Bucareli, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 18:30 horas.

Movimiento de Regeneración Sindical se reunirá en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez durante el día.

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